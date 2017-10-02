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إصابة 3 أشقاء ووالدتهم بأعيرة نارية في خلافات على قطعة أرض بالشرقية

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مصراوي Masrawy

إصابة 3 أشقاء ووالدتهم بأعيرة نارية في خلافات على قطعة أرض بالشرقية

12:12 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

إصابة 3 أشقاء ووالدتهم بأعيرة نارية في خلافات على قطعة أرض بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب ثلاثة أشقاء ووالدتهم، بأعيرة نارية، اليوم الإثنين؛ إثر نشوب مشاجرة بينهم وآخرين، بسبب خلافات مالية على قطعة أرض بقرية "أولاد مهنى" التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى الزقازيق الجامعي، لكلًا من "محمد. خ. ع. ذ" 33 عامًا، وشقيقيه "يحيى" 32 عامًا، صاحب مزرعة، و"عادل" 31 عامًا، عامل، ووالدتهم "سهير. غ. م" 51 عامًا، جميعهم مقيمين بقرية "أولاد مهنى" ببلبيسن مصابين بأعيرة نارية، وجروح بأنحاء متفرقة في الجسد.

بالانتقال وسؤال المصابين، اتهموا كلًا من "حمادة. ك. ف" و"كرم. ف. ع" ونجله "سعيد" بالاعتداء عليهم وإحداث إصاباتهم؛ بسبب رفض المتهمين تسليمهم قطعة أرض قاموا بشراءها، فيما تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المشكو في حقهم، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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