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ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 36.5 مليار دولار

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ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 36.5 مليار دولار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 36.5 مليار دولار

التحرير

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أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليبلغ 36.535 مليار دولار في نهاية سبتمبر من 36.143 مليار في أغسطس.

وبذلك يكون الاحتياطي قد ارتفع بنحو 392 مليون دولار في سبتمبر، في الوقت الذي قفز فيه مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل نحو 55.8 مليار دولار على أساس سنوي.

وكان احتياطي قد قفز في يوليو إلى 36.036 مليار دولار، متجاوزا مستواه قبل يناير 2011.

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وتنفذ المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد.

 

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التحرير

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