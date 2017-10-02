«دعم مصر»: ندعم سياسات السيسي داخليا وخارجيا

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قال بيان عن ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب محمد السويدي، إن «جميع أعضاء الائتلاف الذين يمثلون الأغلبية داخل مجلس النواب بعد الصورة المشرفة التي ظهرت في اجتماعاته لاختيار قياداته ومكتبه السياسي، يتحملون كعادتهم مسئولياتهم التاريخية تجاه مصر وشعبها».

وأوضح الائتلاف اليوم الإثنين، أنه يدعم «سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي داخليا وخارجيا، خاصة فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود بجميع صوره وأشكاله، وندعم جهود قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة الوطنية حتى يتم القضاء نهائيا على جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية».

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وقال النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي، باسم ائتلاف دعم مصر، «إن هناك إصرارا من جميع أعضاء ائتلاف دعم مصر بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والمستقلين على ممارسة دورهم التشريعي والرقابي، على أكمل وجه خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب الذي يبدأ اليوم».