أخبار عاجلة

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«دعم مصر»: ندعم سياسات السيسي داخليا وخارجيا

Google+ Print
«دعم مصر»: ندعم سياسات السيسي داخليا وخارجيا «دعم مصر»: ندعم سياسات السيسي داخليا وخارجيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال بيان عن ائتلاف دعم برئاسة النائب محمد السويدي، إن «جميع أعضاء الائتلاف الذين يمثلون الأغلبية داخل مجلس النواب بعد الصورة المشرفة التي ظهرت في اجتماعاته لاختيار قياداته ومكتبه السياسي، يتحملون كعادتهم مسئولياتهم التاريخية تجاه مصر وشعبها».

وأوضح الائتلاف اليوم الإثنين، أنه يدعم «سياسات الرئيس عبد الفتاح داخليا وخارجيا، خاصة فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود بجميع صوره وأشكاله، وندعم جهود قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة الوطنية حتى يتم القضاء نهائيا على جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية».

شاهد أيضا

وقال النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي، باسم ائتلاف دعم مصر، «إن هناك إصرارا من جميع أعضاء ائتلاف دعم مصر بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والمستقلين على ممارسة دورهم التشريعي والرقابي، على أكمل وجه خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب الذي يبدأ اليوم».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |