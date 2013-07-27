تجنّبي هذه الأخطاء الشائعة في تغذيتك

يتبع بعض النساء معتقدات خاطئة في التغذية، ظناً منه أنّه يؤثّر إيجاباً على رشاقته!

اختصاصيّة التغذية "اليان مدوّر" تطلع قارئات "سيدتي نت" على الأخطاء الأكثر شيوعاً، وتكشف لك حقيقتها:

1. السّكر يتسبّب بداء السكري X

إذا كنت تعانين من داء السكري، فعليك الانتباه إلى استهلاكك للأطعمة الغنية بالسكّر والكربوهيدرات، بمساعدة اختصاصيّة التغذية، من أجل المُحافظة على مستوى جيّد من السكّر في الدم. ولكنّ السكر لن يتسبّب بالسكريّ، إذا لم تكوني تعانين من المرض، بل النظام الغذائيّ الغني بعدد متزايد من السعرات الحراريّة هو الذي يرفع فرص الإصابة.

2. البيض البنيّ أكثر فائدة من البيض الأبيض X

لا علاقة للون قشرة البيضة بنوعيّتها أو نكهتها أو قيمتها الغذائيّة. تنتج الدجاجة ذات الريش الأبيض البيض الأبيض اللون، بينما تنتج الدجاجة ذات الريش الأحمر البيض البني اللون. ولكن لا فارق في المحتوى الغذائي بين البيض البني والبيض الأبيض.

3. تجنّب الكربوهيدرات لخسارة الوزن X

لا يمكنك خسارة وزنك من خلال التخفيف من كميّة الكربوهيدرات التي تدخل إلى جسمك. فاذا كنت تتبعين حمية منطقيّة، لا تتناولي أكثر من 1000 إلى 1400 سعرة حراريّة يوميّاً. ولخسارة نصف كيلوغرام في الأسبوع، أنت بحاجة إلى 500 سعرة حرارية أقلّ من نسبة السعرات الحرارية التي تتناوليها عادة.

4. تجنب الوجبات اليوميّة يساعد في خسارة الوزن X

يعتقد كثيرون أنّ تفويت أحد الوجبات اليوميّة يساعدهم في خسارة الكيلوغرامات الزائدة من أوزانهم بسرعة.ولكن الصحيح أنّك عندما لا تتناولين وجباتك اليوميّة بانتظام، فإنّ جسمك سيعتقد أنّك تعانين من الجوع، وبالتالي سيبطّئ من أيضك للتعويض عن ذلك؛ مغا يجعلك تميلين إلى الإفراط في الأكل في الوجبة المقبلة.ومن المُفضّل أن تتناولي وجباتك اليوميّة يوميّاً بكميّات محدودة للحفاظ على التوازن في نسبة السكّر في الجسم.

5. اللحم الأحمر ضارّ بالصحّة X

صحيح أنّ بعض الدراسات يربط استهلاك اللحم الأحمر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، بسبب الدهون المشبعة التي يحتويها.ولكن لحم الدجاج يحتوي على الكميّة نفسها من الدهون المشبعة. وعوضاً عن شطب اللحم الأحمر من نظامك الغذائيّ، ننصحك باختيار قطع أقلّ ضرراً، مثل لحم الخاصرة والجانب.