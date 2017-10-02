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بالصور..الصاوي والمسري يفتتحان معرض اللقاء الأول بحضور رمسيس مرزوق

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مصراوي Masrawy

بالصور..الصاوي والمسري يفتتحان معرض اللقاء الأول بحضور رمسيس مرزوق

12:09 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بدء تصويت نواب

الألبوم التالى

بدء تصويت نواب "دعم " لاختيار أعضاء المكتب السياسي للائتلاف

القاهرة -(مصراوي):

أقيم مساء الاثنين بقاعة الكلمة بساقية الصاوي ، معرض اللقاء الأول لتصوير الفوتوغرافي لـ 64 مصور، بمشاركه 6 دول هي مصر، ليبيا، الكويت، اليونان، رومانيا، الهند.

وافتتح الفنان رمسيس مرزوق المعرض بحضور الافتتاح المهندس محمد عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة الأسبق، واللجنة المنظمة للحدث بقيادة جلال المسري والمصورين المشاركين بالمعرض، عبد المنعم الشاعر مندوب من جامعه الدول العربية ، أحمد يحيي، إيمان البيلي، مروة إسماعيل، فينوس الريس، والدكتور رمسيس مرزوق .

كرم جلال المسري رئيس لجنة التنظيم بمعرض "اللقاء الأول" للتصوير، في ساقية الصاوي، العديد من المشاركين والعارضين، ومن ساهم وساعد في نجاح المعرض وعلى رأسهم أيمن لطفي وعبدالمنعم الشاعري ومحمد الصاوي.

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