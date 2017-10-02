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التعليم: لا تراجع عن قرارات "المجلس الأعلى" وتعميمها على المدارس قريبا

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مصراوي Masrawy

التعليم: لا تراجع عن قرارات "المجلس الأعلى" وتعميمها على المدارس قريبا

11:57 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني، إنه اعتماد قرارات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي جارية والمتعلقة بإلغاء الشهادة الابتدائية واعتبار الصف السادس سنة نقل عادية، ورفع درجات الحاسب الآلى والرسم من المجموع واعتبارهما مادتي نجاح ورسوب، عدم إضافة درجات الميد تيرم للمجموع واعتبارها امتحانات تجريبية، بالإضافة إلى تحديد المصروفات المدرسية.

وأضاف خيري لمصراوي، أنه فور اعتماد القرارات من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، سيتم تعميمها على المديريات التعليمية في أقرب وقت.

وأكد خيري أنه لا تراجع عن أي قرار تم الموافقة عليه من المجلس الأعلى، وأن كل هذا مجرد وقت للتنفيذ.

وأثار عدم وصول قرارات المجلس الأعلى قبل الجامعي، للمديريات التعليمية لتنفيذها، بلبلة بين أولياء الأمور، جعل البعض يتساءل حول حقيقة تراجع الوزارة عنها.​

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مصراوي Masrawy

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