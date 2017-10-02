بالصور.."فرح شعبان" تُتوج ملكة جمال مصر 2017

كتبت- هاجر حاتم:

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر عن تتويج "فرح شعبان" miss egypt 2017، من بين 22 متسابقة.

تضمنت لجنة التحكيم دكتورة آمال رزق منظمة المسابقة، وخلود عز منظمة miss eco Egypt 2018، والفنانة راندا البحيرى، والفنانة رانيا منصور، ونادين أسامة ملكة جمال مصر للعالم 2016، وقدم الحفل كريم أسامة وفرح على وأحياه الفنان محمد نور بباقة من أجمل أغانيه.

أقيم الحفل بمسرح أوبرا مصر، وشهد حضور العديد من نجوم الفن والموضة والمجتمع.