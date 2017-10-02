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سكرتير عام أسيوط: نقابة المهندسين المسؤولة عن إصدار تراخيص المباني

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مصراوي Masrawy

سكرتير عام أسيوط: نقابة المهندسين المسؤولة عن إصدار تراخيص المباني

12:07 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

سكرتير عام أسيوط: نقابة المهندسين المسؤولة عن إصدار تراخيص المباني

أسيوط – أسامة صديق:

التقى المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام محافظة أسيوط، اليوم الإثنين، مع مديري الإدارات الهندسية على مستوى المحافظة، وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس عبدالحكيم عليان، نقيب المهندسين بأسيوط، وحضور المهندس عبدالحكيم عبدالله، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

وقال السكرتير العام، إن الاجتماع انتهى عقب مناقشات استمرت لنحو 3 ساعات متواصلة، إن الوحدة المحلية يجب أن تلتزم بعدم قبول شهادات الإشراف الخاصة بتراخيص المباني غير الصادرة من النقابة الفرعية بأسيوط، دون غيرها ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة على أن تقوم النقابة الفرعية بأسيوط بزيادة عدد شهادات الإشراف، تجنبًا لإلغاء الشهادات منوهًا إلى أنه لن يتم إلغاء الشهادة إلا بالتنسيق بين النقابة مع الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

وأضاف عبدالجليل أن النقابة الفرعية ملتزمة بإرسال بيان شهري عن شهادات الإشراف التي تم إصدارها لكل إدارة هندسية، على ألا يتم استخراج شهادة الإشراف بصورة الترخيص، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين نقابة المهندسين والأجهزة التنفيذية بالدولة والاستفادة من هذا التعاون.

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