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ضبط ومصادرة 93 طن أرز منتهي الصلاحية في المنيا

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مصراوي Masrawy

ضبط ومصادرة 93 طن أرز منتهي الصلاحية في المنيا

11:59 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

ضبط ومصادرة 93 طن أرز منتهي الصلاحية في المنيا

أرز منتهي الصلاحية

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية بالمنيا، تحرير 145 قضية تموينية مخالفة خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين بهدف ضبط الأسواق والأسعار والمطاعم والمحلات العامة ومتابعة المخابز البلدية والوقوف على مدى التزامهم بالقرارات التموينية.

قال دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 19 محضر مخالف في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية حيث تم ضبط 33 طن أرز و20 شكارة دقيق بلدي مدعم وطن من نترات النشادر بدون فواتير أو مستندات و990 باكو بسكوت و38 كرتونة من العصير غير صالح للاستهلاك الآدمي و60 طن أرز تمويني منتهى الصلاحية، و19 كيلو من اللحوم البلدية ذبح خارج المجازر الحكومية.

وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 102 محضر مخالف، حيث جاءت المخالفات ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن ـ عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ عدم الاحتفاظ بميزان حساس ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم إعطاء بون صرف للمواطن ـ تجميع كميات من الدقيق المدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء).

كما تم تحرير 24 محضرًا مخالفًا للبدالين التموينيين، لعدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل وعدم الإعلان عن وصول المقررات التموينية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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