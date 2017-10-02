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ضبط كهربائي انتحل صفة شرطي للنصب على المواطنين في عابدين

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مصراوي Masrawy

ضبط كهربائي انتحل صفة شرطي للنصب على المواطنين في عابدين

12:04 م الإثنين 02 أكتوبر 2017

ضبط كهربائي انتحل صفة شرطي للنصب على المواطنين في عابدين

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، كهربائي انتحل صفة فرد شرطة واستولى على مبالغ مالية من المواطنين مقابل عدم تحرير محاضر ضدهم.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عابدين مفادها تردد أحد الأشخاص على دائرة القسم منتحلاً صفة فرد شرطة بمباحث الكهرباء والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين مقابل عدم تحرير محاضر بالمخالفات.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وتبين أنه " عبد البر م "وشهرته " هشام " 45 سنة، كهربائي ومقيم ـ دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، والسابق اتهامه في 12 قضية اخرهم 7199 لسنة 2017م عابدين " انتحال صفة رجال شرطة "   وبحوزته مبلغ مالي 380 جنيه.

بمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف بان المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة نصب على أحد لمواطنين، باستدعاء المجني علية تعرف عليه واتهمه بانتحال صفة فرد شرطة.

تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشته عما ارتكبه من أخرى.

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