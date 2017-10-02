أوقاف الإسكندرية: توزيع 10400 كيلو من اللحوم على الفقراء خلال 5 أيام

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قال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية: إن "قافلة الخير التابعة للمديرية قامت بتوزيع 1400 كيلو من اللحوم بمناطق نجع العرب و ريف المنتزة والحضرة الجديدة وقرى بنجر السكر ببرج العرب والغيط الصعيدى، في خامس أيامها ليصل إجمالي ما قامت القافلة بتوزيعه حتى الآن 10400 كيلو من اللحوم.

ولفت "العجمي"، في تصريح له اليوم الاثنين، إلى أن القافلة توجهت إلى منطقة نجع العرب بغرب الإسكندرية وتحديدًا شارع صفر، وهو من أكبر المناطق العشوائية التى تعبر عن الحاجة الماسة لقاطني تلك المناطق من الأسر الأكثر احتياجًا.

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وأشار إلى أن الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة بالمديرية كان على رأس قافلة الخير لتوزيع لحوم الأضاحى بشوارع نجع العرب.