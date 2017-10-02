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«حلم المونديال» يُزين أتوبيس الفراعنة قبل موقعة الكونغو (صور)

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كتب- عبد الرحمن مصطفى:

حفزت الشركة الراعية لاتحاد الكرة، لاعبي الوطني، قبل مباراة الكونغو برازافيل، المقرر لها يوم 8 أكتوبر المقبل، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وزينت الشركة الراعية -بناءً على طلب إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني- أتوبيس المنتخب، بصور اللاعبين في المباريات السابقة، بجانب وضع صور لجيل المنتخب الوطني في مونديال 90، مع كتابة "حلم المونديال"، لتحفيز اللاعبين على تحقيق الحلم الذي غاب عن المنتخب 27 عامًا.

وكان المنتخب الوطني قد عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

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ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

 

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