أخبار عاجلة

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

كوبر عن انتقادات المنتخب: «باخد حباية الضغط دايمًا»

Google+ Print
كوبر عن انتقادات المنتخب: «باخد حباية الضغط دايمًا» كوبر عن انتقادات المنتخب: «باخد حباية الضغط دايمًا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب- عبد الرحمن مصطفى:

علق الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للمنتخب الوطني، على الانتقادات التي تعرض لها بعد مباراتي أوغندا قائلًا: «باخد حباية الضغط دايمًا».

وقال «كوبر» خلال المؤتمر المنعقد حاليًا بمشروع الهدف، إنه لا ينظر أبدًا لمشاركة اللاعب أساسيا مع فريقه لضمه لمعسكرات ، مشيرًا أن تقييمه للاعبين له حسابات أخرى.

شاهد أيضا

وأوضح المدير الفني للمنتخب: «أعتدت أن أقيم اللاعب في اللحظة التي أضمه فيها، لذلك أنا لا أنظر أبدا لمشاركة اللاعب فقط مع ناديه، وإنما أركز إنه في حالة انضمام اللاعب ماذا سيقدم لي».

وأكد: «صالح جمعة أبرز مثال على كلامي، فهو لا يشارك بصفة مستمرة مع الأهلي في الفترة الماضية، الا أنني أصريت على ضمه لانني أعتقد أنه سيفيدني، لذلك من الممكن أن يظهر أساسيًا في الفترة المقبلة».

وعن سؤاله من الأفضل ميسي أم مارادونا؟ قال كوبر الأفضل من الجميع، وأشكر مارادونا على ثقته في وفي منتخب مصر لتأهلنا لمونديال ، وسعيد بما يقدمه مع فريقه بعدما قاده لفوزين مؤخرًا.. لذلك أنا الآخر أقدم له كل الدعم في تجربته الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين