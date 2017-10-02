كوبر عن انتقادات المنتخب: «باخد حباية الضغط دايمًا»

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كتب- عبد الرحمن مصطفى:

علق الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، على الانتقادات التي تعرض لها بعد مباراتي أوغندا قائلًا: «باخد حباية الضغط دايمًا».

وقال «كوبر» خلال المؤتمر المنعقد حاليًا بمشروع الهدف، إنه لا ينظر أبدًا لمشاركة اللاعب أساسيا مع فريقه لضمه لمعسكرات المنتخب، مشيرًا أن تقييمه للاعبين له حسابات أخرى.

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وأوضح المدير الفني للمنتخب: «أعتدت أن أقيم اللاعب في اللحظة التي أضمه فيها، لذلك أنا لا أنظر أبدا لمشاركة اللاعب فقط مع ناديه، وإنما أركز إنه في حالة انضمام اللاعب ماذا سيقدم لي».

وأكد: «صالح جمعة أبرز مثال على كلامي، فهو لا يشارك بصفة مستمرة مع الأهلي في الفترة الماضية، الا أنني أصريت على ضمه لانني أعتقد أنه سيفيدني، لذلك من الممكن أن يظهر أساسيًا في الفترة المقبلة».

وعن سؤاله من الأفضل ميسي أم مارادونا؟ قال كوبر مصر الأفضل من الجميع، وأشكر مارادونا على ثقته في وفي منتخب مصر لتأهلنا لمونديال روسيا، وسعيد بما يقدمه مع فريقه بعدما قاده لفوزين مؤخرًا.. لذلك أنا الآخر أقدم له كل الدعم في تجربته الجديدة.