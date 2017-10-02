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16 نوفمبر.. أولي جلسات طعن المتهمين في اقتحام قسم التبين

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مصراوي Masrawy

16 نوفمبر.. أولي جلسات طعن المتهمين في اقتحام قسم التبين

11:57 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

16 نوفمبر.. أولي جلسات طعن المتهمين في اقتحام قسم التبين

كتب- طارق سمير:
حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا جلسة 16 نوفمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين"، على الاحكام الصادرة ضدهم بالسجن ما بين 15 إلى 7 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، قضت في 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة، للمتهمين بأمر الإحالة عددًا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

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