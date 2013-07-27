المحافظات: لبيك يا سيسى.. فوضناك لمكافحة الإرهاب

مسيرة بالدقلهية قادها شيخ وقس.. والفيوم تتظاهر ضد «أوباما».. وصور «السيسى» تعيد أجواء 30 يونيو

كتب : محررو الوطن منذ 22 دقيقة

شارك آلاف المواطنين فى مظاهرات تأييد الجيش، وخرجت المحافظات تلبى نداء قائد الجيش، وتفوضه فى مكافحة الإرهاب، وتوافدت المسيرات من مختلف قرى ومدن المحافظة على الميدان قبل صلاة الجمعة، رافعين أعلام مصر، وصور الفريق أول عبدالفتاح السيسى، ولافتات «لا للإرهاب»، و«الشعب يؤيد الجيش فى مكافحة الإرهاب».

فى ميدان الشهداء بالمنصورة أمام مبنى محافظة الدقهلية شارك آلاف المتظاهرين من مختلف التيارات السياسية والشعبية والثورية منذ صباح أمس، ولم تمنعهم حرارة الجو من المشاركة، وتم عمل أكثر من منصة، بعد أن امتلأ الميدان عن آخره.

وتوافدت المسيرات من مختلف قرى ومدن المحافظة على الميدان قبل صلاة الجمعة، رافعين أعلام مصر، وصور الفريق أول عبدالفتاح السيسى، ولافتات «لا للإرهاب»، و«الشعب يؤيد الجيش فى مكافحة الإرهاب».

وطافت مسيرة يقودها قس، وشيخ، جوانب ميدان الشهداء حول مبنى المحافظة، رافعين لافتة تقول «مسلم مسيحى ضد الإرهاب».

وفى كفر الشيخ انطلقت، بعد ظهر أمس، مسيرات حاشدة بمدينة بلطيم، ضمت الآلاف من أبناء المدينة من كل أطيافها السياسية والاجتماعية، وخرج الأطفال والنساء للشوارع حاملين الأعلام المصرية ومرددين الهتافات المؤيدة للجيش ووزير الدفاع.

بدأت مسيرات كفر الشيخ التجمع من شارع بورسعيد أمام مكتب مخابرات البرلس القديم، حتى ازدحمت الشوارع لبضعة كيلومترات، متجهة إلى الساحة الرياضية للقوات المسلحة.

ونظم العشرات من شباب القوى والحركات الثورية والسياسية، بمدينة طنطا، مسيرة عقب صلاة الجمعة للمشاركة فى مليونية «ضد الإرهاب»، انطلقت من ميدان مسجد البدوى، طافت أرجاء وشوارع المدينة الرئيسية، رافعين اللافتات «لا للإرهاب»، «الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة»، مرددين هتافات: «لبيك يا سيسى».

وشهدت سماء الفيوم وجود عدد من طائرات الهليكوبتر، وذلك فى إطار حماية وتأمين المظاهرات، قوبلت بالتصفيق من قبل آلاف المواطنين الذين رفعوا علم مصر.

كانت الهتافات المناهضة للرئيس الأمريكى باراك أوباما، سيطرت على تظاهرة كبيرة لمواطنى الفيوم، بميدان سواقى الهدير، لرفض تدخلاته فى الشئون المصرية ودعمه لجماعة الإخوان، وردد المتظاهرون هتافات من بينها: «يا أوباما بتعيّط ليه.. مرسى حبيبك ولا إيه».

وخرج الآلاف من أبناء القليوبية عقب صلاة الجمعة فى مسيرات حاشدة طافت شوارع العاصمة بنها مقبلة من القرى والمدن المجاورة.

وحمل المتظاهرون الأعلام المصرية وصور الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، مما أعاد للأذهان أجواء تظاهرات 30 يونيو.

وفى الإسماعيلية انطلقت 4 مسيرات بوسط المدينة، الأولى من مسجد السلام بحى السلام، والثانية من أمام مكتبة مصر العامة، والثالثة من أمام قصر الثقافة، والرابعة من أمام مسجد محمد أمين بالمحطة الجديدة، شارك فيها الآلاف رافعين الأعلام المصرية.

وشارك آلاف المتظاهرين فى جمعة «ضد الإرهاب» فى ميادين «الحرية» بمحافظة البحيرة، لدعم الجيش والشرطة فى دحر الإرهاب، رفع فيها آلاف المواطنين من إيتاى البارود والمحمودية وشبراخيت وأبوحمص، أعلام مصر.

فى العريش، وبرغم ارتفاع درجة الحرارة وبرغم الصوم، خرج الآلاف من أحزاب وقوى سياسية وثورية ونساء وأطفال وسيدات ومشايخ وعواقل القبائل، فى تظاهرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من مسجد أبوبكر الصديق بحى الفواخرية، للمشاركة فى تظاهرات تفويض وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسى.

شارك فى المظاهرات جبهة الإنقاذ وأحزاب الكرامة والوفد والمستقلين وحزب المؤتمر وقيادات مستقلة وحركات تمرد وكفاية ومشايخ وعواقل وشباب الثورة، يحملون لافتات تطالب الفريق السيسى بالقضاء على الإرهاب.

وقد حملت جماهير العريش صور الفريق السيسى وأعلام مصر، وهم يعلنون تأييدهم التام لمواجهة الإرهاب.

وفى السويس حمل المتظاهرون أعلام مصر وصور السيسى أثناء مظاهرات حاشدة، شهدها ميدان الأربعين، أمنتها اللجان الشعبية الموجودة بالميدان.

وفى دمياط شارك الآلاف من المتظاهرين، ومنها قرية الخياطة معقل الإخوان، وقرى الشيخ ضرغام والعنانية والبصارطة.

وشهد ميدان سيدى جابر بالإسكندرية، آلاف المتظاهرين الذين لبوا دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، للمواطنين للنزول لتفويض الجيش.

وهتف المتظاهرون: «يسقط يسقط حكم المرشد»، «طهر يا سيسى مرسى مش رئيسى»، و«الشعب يريد إسقاط الإخوان».

ونظمت القوى الثورية والسياسية، مسيرات من كل أنحاء الإسكندرية، تسلك نفس خطوط تظاهرات 25 يناير 2011، فى محاولة لاستلهام روح الثورة، وخرج أهالى شرق المحافظة من كوبرى «المندرة» بطريق جمال عبدالناصر، واتجهت إلى شارع أبوقير، ومنه إلى سيدى جابر، كما خرجت مسيرة أخرى من دوران مستشفى جيهان إلى فيكتوريا ثم شارع رشدى وصولا إلى سيدى جابر، إضافة لمسيرة ثالثة انطلقت من شارع الملك الحنفى مروراً بفيكتوريا إلى شارع رشدى، وانتهاء عند سيدى جابر.

كما خرجت مسيرة من ميدان الساعة متجهة إلى سيدى بشر من شارع أحمد سليمان ثم شارع الترعة وشارع 20 إلى شارع ونجت قبل وصولها للميدان، مع مسيرة من باكوس لمزلقان الترام إلى شارع مصطفى كامل ثم شارع ونجت إلى سيدى جابر.

وخرجت مسيرات غرب الإسكندرية من منطقة بحرى ثم لطريق الكورنيش عبر المحكمة الحقانية إلى القائد إبراهيم حتى سيدى جابر، ومن الورديان خرجت مسيرة ثانية ظهرا لكوبرى القبارى لشارع السبع بنات، وصولا للقائد إبراهيم ثم لسيدى جابر، بالإضافة إلى مسيرة من كرموز فى المسجد العمرى لعمود السوارى للالتحاق بمسيرة المنشية، وأخرى فى اللبان من مسجد البردى للحاق بالمسيرة ذاتها، وانطلقت مسيرة محرم بك من ميدان الرصاصة ثم لشارع محرم بك للقائد إبراهيم إلى سيدى جابر.