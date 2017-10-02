وزير التنمية المحلية: دعم مشروع للرخام الصناعي قدمه مواطن بالوادي الجديد
وزير التنمية المحلية: دعم مشروع للرخام الصناعي قدمه مواطن بالوادي الجديد
11:53 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017
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بالصور.. وزير التنمية المحلية يتفقد معرض منتجات الوادي الجديد
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، خلال تفقده معرض منتجات محافظة الوادي الجديد بالديوان العام بمدينة الخارجة، أن الوزارة ستدعم وتعمل على تكبير مشروع الرخام الصناعي الذي قدمه أحد أبناء المحافظة في المعرض.
وأضاف الشريف، أن الوادي الجديد تزخر بالعديد من المقومات وأفكار لمشروعات تساعد في دعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، إن المعرض ضم جميع منتجات المحافظة الحرفية والبيئية والمنتجات الغذائية ومنتجات البلح ومشتقاته إضافة اختراعات نادي المبدعين والمخترعين بقطاع التعليم بالمحافظة.
وكانت محافظة الوادي الجديد، استقبلت اليوم الإثنين، وزير التنمية المحلية لتفقد عدد مشروعات وعقد لقاء موسع مع المجلس الاستشاري الشبابي للمحافظة والجهاز التنفيذي لعرض رؤى التنمية بالمحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة للاحتفال بالعيد القومي واستقبال عدد من الوزراء لافتتاح وتدشين وتفقد عدة مشروعات بدأت من السبت الماضي بزيارة وزير الزراعة وأمس الأحد بزيارة وزيري الآثار والشباب والرياضة.
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