ميناء دمياط يستقبل 8 سفن ويصدّر 10 آلاف طن يوريا

دمياط – محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الإثنين، 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 21 سفينة بالإضافة إلى 15 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169564 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 41734 طنا، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة إجمالية 2595 أطنان قمح، و80 سيارة بحمولة 4111 طن قمح.

وشملت حركة الصادر من الميناء 10450 طن يوريا و1400 طن فوسفات و3650 طن مولاس و1400 طن مولاس و2700 طن كسب صويا.