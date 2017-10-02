أخبار عاجلة

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن ويصدّر 10 آلاف طن يوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن ويصدّر 10 آلاف طن يوريا

11:50 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن ويصدّر 10 آلاف طن يوريا

دمياط – محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الإثنين، 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 21 سفينة بالإضافة إلى 15 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169564 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 41734 طنا، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة إجمالية 2595 أطنان قمح، و80 سيارة بحمولة 4111 طن قمح.

وشملت حركة الصادر من الميناء 10450 طن يوريا و1400 طن فوسفات و3650 طن مولاس و1400 طن مولاس و2700 طن كسب صويا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميناء دمياط يصدّر 8 آلاف طن يوريا ويستقبل 10 سفن عملاقة

    أخبار

  • ميناء دمياط يستقبل 8 سفن عملاقة ويصدر 18 ألف طن يوريا

    أخبار

  • ميناء دمياط يصدّر 22 ألف طن يوريا ويستقبل 6 سفن عملاقة

    أخبار

  • ضبط 25 طن ألعاب نارية قبل تهريبها عبر ميناء دمياط

    أخبار

إعلان

d1b2d22a97.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا