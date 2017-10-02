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وفاة شخص دهسته سيارة نقل في دمياط

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مصراوي Masrawy

وفاة شخص دهسته سيارة نقل في دمياط

11:42 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

وفاة شخص دهسته سيارة نقل في دمياط

المتوفى

دمياط – محمد إبراهيم:

تباشر النيابة العامة بدمياط التحقيقات، في واقعة وفاة شخص دهسته سيارة نقل "جرار" في شارع الترعة الرئيسية، بقرية الشعراء، اليوم الإثنين، في الوقت الذي تكثف فيه قوات الأمن جهودها لضبط السائق الذي لاذ بالفرار وترك سيارته عقب وقوع الحادث.

وتوفى "حسان حسان جبر" ويقيم في قرية عزب النهضة، أثناء استقلاله دراجة بخارية، اصطدم بسيارة جرار في محيط منطقة المدارس، ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى الأعصر.

وطالب أهالي الشعراء، في وقت سابق، بتكثيف التواجد المروري في منطقة المدارس ومنع دخول سيارات النقل حفاظًا على حياة الطلاب، فضلًا عن تشديد الرقابة على الدراجات البخارية غير المرخصة لتكرار وقوع حالات في الآونة الأخيرة.

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