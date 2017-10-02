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"سانا": الطيران السوري يدمر آليات وتحصينات داعش في ريف دير الزور

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مصراوي Masrawy

"سانا": الطيران السوري يدمر آليات وتحصينات داعش في ريف دير الزور

11:46 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

الطيران السوري يدمر آليات وتحصينات داعش

دمشق – (أ ش أ):

دمر الطيران الحربى السوري اليوم الاثنين، آليات وتحصينات مسلحى تنظيم داعش الإرهابي خلال غارات مكثفة في ريف دير الزور.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكرى قوله، إن الطيران الحربي شن غارات مكثفة ضد تحصينات ومحاور تحرك إرهابيي داعش في مدينتي موحسن والميادين وقرية بقرص التحتاني وطيبة شامية بريف دير الزور الشرقي، وقرية فيضة بن موينع جنوب غرب المدينة بنحو 85 كم، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين، وتدمير عربات مدرعة وتحصينات مجهزة بمرابض مدفعية وهاون.

وأضاف المصدر "إن وحدات من الجيش السورى بدعم من الطيران الحربى دمرت أمس عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات متنوعة ومقرات وتحصينات ومرابض مدفعية وهاون لتنظيم "داعش" الإرهابي وقضت على عشرات من أفراده في قرى خشام والجنينة والحسينية وحويجة صكر والبوليل ومدينة الموحسن وأحياء الحويقة والجبيلة والشيخ ياسين وكنامات".

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Asha

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