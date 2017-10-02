أخبار عاجلة

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وفاة كولونيل روسي متأثرًا بجروح أصيب بها في سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وفاة كولونيل روسي متأثرًا بجروح أصيب بها في سوريا

11:42 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

وفاة كولونيل روسي متأثرًا بجروح أصيب بها في سوريا

صورة التقطت خلال جولة نظمتها القوات المسلحة الروسي

(أ ف ب):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية وفاة كولونيل روسي، في مستشفى في موسكو متأثرا بجروح خطيرة اصيب بها في سوريا في نهاية سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالات الانباء الروسية ان الكولونيل فاليري فيديانين "أصيب بجروح عديدة" في 22 سبتمبر عندما كان يشرف على تسليم شحنة من المساعدات الانسانية الروسية الى بلدة في محافظة حماة (وسط سوريا).

وأضافت ان "ارهابيين قاموا بتفجير عبوة ناسفة تحت الآلية التي كان فيها الضابط الروسي".

وتابع البيان أن فاليري فيديانين نقل بشكل عاجل الى مستشفى عسكري في موسكو لكن الاطباء "لم ينجحوا في انقاذ"، بدون ان يوضح يوم وفاته.

وكان ضابط روسي آخر هو الجنرال فاليري اسابوف قتل في نهاية سبتمبر في تفجير لتنظيم داعش بالقرب من دير الزور في شرق سوريا.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • دمشق تعرض تمثالا أثريا من تدمر بعد ترميمه

    أخبار

  • داعش يتبنى هجوم مرسيليا

    أخبار

  • سوريا تتهم طيران التحالف الدولي بارتكاب مجزرة بـ"دير الزور"

    أخبار

  • الدفاع الروسية: مقتل ضابط روسي متأثرًا بعد إصابته في سوريا

    أخبار

إعلان

ec593ca4ca.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا