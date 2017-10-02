وفاة كولونيل روسي متأثرًا بجروح أصيب بها في سوريا

(أ ف ب):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية وفاة كولونيل روسي، في مستشفى في موسكو متأثرا بجروح خطيرة اصيب بها في سوريا في نهاية سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالات الانباء الروسية ان الكولونيل فاليري فيديانين "أصيب بجروح عديدة" في 22 سبتمبر عندما كان يشرف على تسليم شحنة من المساعدات الانسانية الروسية الى بلدة في محافظة حماة (وسط سوريا).

وأضافت ان "ارهابيين قاموا بتفجير عبوة ناسفة تحت الآلية التي كان فيها الضابط الروسي".

وتابع البيان أن فاليري فيديانين نقل بشكل عاجل الى مستشفى عسكري في موسكو لكن الاطباء "لم ينجحوا في انقاذ"، بدون ان يوضح يوم وفاته.

وكان ضابط روسي آخر هو الجنرال فاليري اسابوف قتل في نهاية سبتمبر في تفجير لتنظيم داعش بالقرب من دير الزور في شرق سوريا.