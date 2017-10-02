شاهدة عيان على إطلاق نار لاس فيجاس: شعرنا أن الهجوم استمر 20 دقيقة

لاس فيجاس- (د ب أ):

قالت مواطنة سويسرية في موقع إطلاق النار في مدينة لاس فيجاس الأمريكية إنها شعرت أن حادث إطلاق النار استمر نحو 20 دقيقة.

وقالت السيدة السويسرية لشبكة إخبارية سويسرية " لقد سمعنا إطلاق نار عندما كنا في غرفتنا الفندقية، استمر لنحو 20 دقيقة ". ويشار إلى أن الشرطة قالت إن إطلاق النار استمر لنحو دقيقتين.

وأضافت "الشرطة طالبتنا بالبقاء في غرقتنا، وخلع أحذيتنا وإغلاق الأبواب". وقد طوقت المروحيات الفندق، في حين وقف رجال الشرطة في ممرات الفندق.

ومازال ينتظر نزلاء الفندق إمكانية إجلائهم، ولكن السيدة قالت " في الوقت الحالي نحن نجلس ساكنين على أرضية الغرفة في الظلام".