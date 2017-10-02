أخبار عاجلة

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

شاهدة عيان على إطلاق نار لاس فيجاس: شعرنا أن الهجوم استمر 20 دقيقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شاهدة عيان على إطلاق نار لاس فيجاس: شعرنا أن الهجوم استمر 20 دقيقة

11:40 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

شاهدة عيان على إطلاق نار لاس فيجاس: شعرنا أن الهجوم استمر 20 دقيقة

هجوم لاس فيجاس

لاس فيجاس- (د ب أ):

قالت مواطنة سويسرية في موقع إطلاق النار في مدينة لاس فيجاس الأمريكية إنها شعرت أن حادث إطلاق النار استمر نحو 20 دقيقة.

وقالت السيدة السويسرية لشبكة إخبارية سويسرية " لقد سمعنا إطلاق نار عندما كنا في غرفتنا الفندقية، استمر لنحو 20 دقيقة ". ويشار إلى أن الشرطة قالت إن إطلاق النار استمر لنحو دقيقتين.

وأضافت "الشرطة طالبتنا بالبقاء في غرقتنا، وخلع أحذيتنا وإغلاق الأبواب". وقد طوقت المروحيات الفندق، في حين وقف رجال الشرطة في ممرات الفندق.

ومازال ينتظر نزلاء الفندق إمكانية إجلائهم، ولكن السيدة قالت " في الوقت الحالي نحن نجلس ساكنين على أرضية الغرفة في الظلام".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة تقتل مُنفذ حادث لاس فيجاس

    أخبار

  • قتيلان و24 مصابا إثر إطلاق نار في لاس فيجاس

    أخبار

  • جرحى في إطلاق نار أمام كازينو بمدينة لاس فيجاس الأمريكية

    أخبار

  • القبض على رجل مسلح قرب البيت الأبيض بحوزته العديد من الأسلحة

    أخبار

إعلان

9f3dda817b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا