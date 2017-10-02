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رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام النواب في بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام النواب في بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان

11:41 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام النواب في بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان

كتب- أحمد علي:
يلقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعد قليل كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في بداية انطلاق دورته الثالثة من الفصل التشريعي الأول والذي تبدأ اليوم وتستمر لمدة تسعة أشهر.

وكشفت مصادر برلمانية أن رئيس مجلس الوزراء سيتناول في كلمته انجازات خلال الفترة المقبلة على أن يقدم بيانا مفصلا بما حققته حكومته أمام النواب خلال الأسابيع القادمة .

كما يقدم الشكر للبرلمان والدكتور على عبد العال في التعاون مع الحكومة وإنجاز العديد من مشروعات القوانين التى تهم الشعب المصري في الوقت الراهن.

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مصراوي Masrawy

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