لأول مرة في تاريخه.. رونالدو يسجل أسوأ بداية له بـ«الليجا»

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للمرة الأولى طوال مسيرته مع ريال مدريد الممتدة منذ موسم 2009- 2010، فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تسجيل أي هدف في أول 3 مباريات يخوضها في الدوري الإسباني.

وعانى رونالو من الإيقاف لمدة 4 مباريات في بداية الموسم بعد طرده في ذهاب السوبر الإسباني أمام برشلونة، ليخوض بعدها أول مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم في الجولة الخامسة.

ومنذ ذلك الحين واجه رونالدو كل من ريال بيتيس وألافيس وإسبانيول وفشل في تسجيل أي هدف في شباك تلك الفرق الثلاثة.

وبالنظر إلى أرقام رونالدو التهديفية مع ريال مدريد، نجد أنه سجل في الموسم الأول 2009- 2010 بعد 34 دقيقة فقط، وفي الموسم الثاني احتاج إلى 255 دقيقة لتسجيل أول أهدافه في الدوري الإسباني.

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ولم يحتاج رونالدو لأكثر من 23 دقيقة في موسم 2011- 2012 ليسجل أول أهدافه في الدوري الإسباني، ومن ثم احتاج إلى 205 دقيقة في الموسم التالي لافتتاح سجله التهديفي في الليجا.

وفي موسم 2013- 2014 احتاج النجم البرتغالي إلى 224 دقيقة ليسجل أول أهدافه في الدوري الإسباني، وفي الموسم التالي سجل رونالدو أول أهدافه بعد 89 دقيقة.

وفي موسم 2015- 2016 سجل «الدون» أول أهدافه بعد 186 دقيقة، وأخيرًا سجل النجم البرتغالي أول أهدافه في الدوري الإسباني الموسم الماضي بعد 6 دقائق فقط.