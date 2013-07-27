«الغربية»: الأهالى يوقفون القطارات ويقبضون على إخوان مسلحين

إصابة 10 فى اشتباكات المحلة.. والقبض على 8 إخوان بمحطة قطار سمنود بحوزتهم «جنازير ومطاوى»الأهالى يشكلون لجاناً شعبية لتفتيش السيارات بحثاً عن مسلحين.. ومجهولون يحطمون واجهة محطة المحلة

كتب : أحمد فتحى ورفيق ناصف منذ 7 دقائق

شهدت مدينتا المحلة وسمنود بمحافظة الغربية، فجر أمس، اشتباكات عنيفة بين الإخوان والأهالى، بعدما قطع الأهالى السكك الحديدية وأوقفوا القطارات لمنع مئات من الإخوان يحملون الأسلحة البيضاء من الوصول إلى القاهرة للانضمام لاعتصام رابعة العدوية وميدان نهضة مصر، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 10 أشخاص على الأقل وضبط عدد من الإخوان بحوزتهم أسلحة بيضاء ونارية.

وأضرم المئات من أهالى وسكان مدينة المحلة الكبرى النار فى إطارات الكاوتشوك على قضبان السكك الحديدية الواصلة بين مدن «المنصورة - المحلة - القاهرة»، أمام مزلقان السكة الحديد بمنطقة السبع بنات، ووضعوا قطعاً من الطوب والحجارة بعرض السكة الحديد لمنع تحرك القطار المتجه إلى القاهرة والذى يقل المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المدججين بالأسلحة البيضاء والنارية بقصد الالتحاق بميدانى النهضة ورابعة العدوية بالقاهرة.

كما حاصر الأهالى كافة أبواب محطة السكة الحديد، وتجمهروا بالرصيف فيما سارع آخرون لإخطار رجال الشرطة بقسم ثانى المحلة للسيطرة على الموقف، وتفتيش مستقلى القطار.

وحطم عشرات المسلحين محطة السكة الحديد من الداخل، أثناء سلسلة من معارك الكر والفر بين الأهالى وأنصار المعزول الذين هرولوا للشوارع الجانبية بمنطقة الرجبى بدائرة قسم أول المحلة، فيما طاردهم الأهالى ورشقوهم بالطوب والحجارة حتى ميدان موقف سيارات وأتوبيسات طلعت حرب، وتسببت تلك الأحداث فى توقف حركة النقل والمواصلات والقطارات بمنطقة وسط الدلتا لعدة ساعات بين محافظات «دمياط - الدقهلية - الغربية - القليوبية - القاهرة».

ومن ناحية أخرى دفعت مديرية أمن الغربية بتعزيزات أمنية للسيطرة على الموقف بسيارتين مدرعتين و3 سيارات من قوات وفصائل الأمن المركزى للفصل بين الجانبين وتطويق القطار وتفتيش أفراده، وتم ضبط عناصر إخوانية بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وتم التحفظ عليهم بفرع البحث الجنائى بالمدينة للتحقيق معهم.

وقال الدكتور سعد مكى مدير مستشفى المحلة العام إن 10 أشخاص أصيبوا فى الاشتباكات، مشيراً إلى أن الإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات وجروح قطعية وطعنات غائرة.

وفى سمنود، ألقت قوات الشرطة القبض على 8 أشخاص ينتمون لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وبحوزتهم «جنازير ومطاوى وأسلحة كونغو فو».

وقال مصدر أمنى إن من بين المقبوض عليهم «مروان. إ. ع»، 39 سنة، وبحوزته جنزير حديدى، و«إبراهيم. م. ح»، حاصل عل بكالوريوس هندسة بحوزته مطواة، و«جمال. س. م. ص»، حاصل على ليسانس سياحة وفنادق بحوزته ماسورة و«فرمنشات» وأسلحة الكونغو فو وألعاب قتالية، و5 آخرون معظمهم من إخوان محافظة الدقهلية.

وأوضح شهود عيان من أهالى سمنود أنه تم إلقاء القبض على المتهمين من داخل قطار بمحطة المدينة، بعد اندلاع معارك كر وفر بين الأهالى والإخوان.

يُذكر أن شباب القوى والحركات الثورية بمدينتى طنطا والمحلة الكبرى شكلوا لجاناً شعبية لتفتيش السيارات المتجهة إلى القاهرة لضبط الإخوان الذين يحملون الأسلحة، وذلك عقب تردد سلسلة من الشائعات عن توجه عدد من أعضاء جماعة الإخوان ورموز القوى والأحزاب الإسلامية محملين بالأسلحة فى سيارات خاصة وأتوبيسات للمشاركة فى مظاهرات رابعة العدوية والنهضة.

من جهة أخرى، نشرت مديرية أمن الغربية تشكيلات من قوات الأمن المركزى ومجموعات قتالية حول أقسام الشرطة وأمام ديوان مديرية الأمن لتأمين المنشآت العامة والخاصة، كما كثفت الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة لتأمين الطرق العامة، وجابت 5 سيارات شرطة وسيارة مدرعة شوارع المدن الرئيسية بالمحافظة لتمشيط الشوارع الرئيسية والجانبية للتأكيد على سلامة المتظاهرين.