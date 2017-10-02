كأس العالم 2018| الأرجنتين تخشى الغياب.. وسوريا تبحث عن تحقيق المعجزة

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تدخل تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، مرحلة الحسم بداية من هذا الأسبوع، حيث تخوض جميع المنتخبات العالمية مبارياتها الأخيرة بحثًا عن حجز تذكرة الوصول إلى روسيا.

وضمنت 8 منتخبات تواجدها في مونديال روسيا 2018 بالفعل وهي البلد المضيف إلى جانب البرازيل وإيران واليابان والمكسيك وبلجيكا وكوريا الجنوبية والسعودية.

◄ تصفيات أوروبا

تتواجد 9 مجموعات في التصفيات الأوروبية، يتأهل منها صاحب الصدارة مباشرة إلى المونديال بينما يخوض أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثاني الملحق.

وستكون ضربة البداية من التصفيات الأوروبية وتحديدًا من المجموعة الأولى المعقدة، حيث تحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 17 نقطة مقابل 16 نقطة للسويد و13 نقطة لهولندا التي باتت مهددة بشدة بالغياب عن ثاني البطولات الكبرى بعد الغياب عن اليورو الأخير الذي أُقيم في فرنسا.

وسترحل فرنسا في مواجهة صعبة للغاية أمام بلغاريا بينما تسقبل السويد نظيرتها لوكسبمورج، وترحل هولندا لمواجهة بيلاروسيا في الجولة قبل الأحيرة، على أن تستقبل فرنسا بيلاروسيا في الجولة الأخيرة يوم 10 أكتوبر وتستقبل هولندا السويد.

وتأمل فرنسا في الفوز باللقاءين المقبلين للتأهل مباشرة إلى المونديال، بينما تتمسك هولندا بفرصة التواجد في الملحق الأوروبي على أقل تقدير.

وفي المجموعة الثانية تحتل سويسرا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة مقابل 21 نقطة لبطلة أوروبا البرتغال، ومن المنتظر أن تتغلب البرتغال على أندورا في الجولة المقبلة، وتتغلب سويسرا على المجر، على أن تكون مواجهتهما معًا في الجولة الأخيرة الحاسمة في تحديد هوية الفريق المتأهل عن تلك المجموعة.

وباتت ألمانيا بطلة العالم على مقربة شديدة من ضمان تأهلها إلى المونديال، حيث تتصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة مقابل 19 نقطة لأيرلندا الشمالية، واللذان سيتواجها معًا في الجولة المقبلة حيث ستكون ألمانيا بحاجة إلى التعادل فقط للتأهل رسميًا إلى المونديال.

وفي المجموعة الرابعة تحتل صربيا الصدارة برصيد 18 نقطة مقابل 14 نقطة لويلز في المركز الثاني و13 نقطة لأيرلندا في المركز الثالث، وتحتاج صربيا إلى تحقيق الفوز في الجولة المقبلة عندما ترحل إلى مواجهة النمسا لضمان التأهل مباشرة عن تلك المجموعة أو تأجيل التأهل للجولة الأخيرة عندما تستقبل جورجيا المتواضعة.

وتشتعل الأمور في المجموعة الخامسة التي تحتل بولندا صدارتها برصيد 19 نقطة مقابل 16 نقطة لكل من مونتينجرو والدنمارك، وسترحل بولندا في الجولة المقبلة لمواجهة أرمينيا المتواضعة على أن تستقبل مونتينجرو في الجولة الأخيرة في مباراة ستكون حاسمة لرفاق روبرت ليفاندوفسكي.

وفي المجموعة السادسة تحتل إنجلترا الصدارة برصيد 20 نقطة مقابل 15 نقطة لسلوفاكيا، ويكفي للإنجليز الفوز في الجولة المقبلة على سلوفينيا على ملعب ويمبلي لضمان التأهل إلى المونديال.

وفي المجموعة السابعة باتت إسبانيا قريبة للغاية من الوصول إلى المونديال حيث تحتل صدارة المجموعة برصيد 22 نقطة مقابل 19 نقطة لإيطاليا، ويتبقى لإسبانيا مباراتين أمام كلًا من ألبانيا وإسرائيل وتبدو المهمة سهلة للغاية للوصل إلى روسيا.

وفي المجموعة الثامنة ضمنت بلجيكا التأهل إلى المونديال بالفعل وستكون المنافسة في الجولتين الأخيرتين بين البوسنة واليونان لحجز بطاقة الملحق.

وأخيرًأ في المجموعة التاسعة تحتل كرواتيا الصدارة برصيد 16 نقطة وتتواجد أيسلندا في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط بينما تحتل تركيا المركز الثالث برصيد 14 نقطة وهو نفس رصيد أوكرانيا.

وستشهد الجولة المقبلة صدام تركيا مع أيسلندا، بينما ستشهده الجولة الأخيرة صدام كرواتيا وأوكرانيا بحثًا عن بطاقة العبور.

◄ تصفيات أمريكا الجنوبية

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تعتمد تلك التصفيات على نظام المجموعة الواحدة حيث يتأهل منها أول 4 منتخبات مباشرة إلى المونديال على أن يخوض صاحب المركز الخامس مباراة الملحق مع نيوزيلندا من منطقة أوقيانوسيا.

وضمنت البرازيل التأهل من تلك التصفيات باحتلالها الصدارة برصيد 37 نقطة، بينما يتشعل الوضع لاحتلال المراكز الثلاثة التالية، حيث تتواجد أوروجواي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة مقابل 26 لكولومبيا و24 لبيرو، بينما تتواجد الأرجنتين في المركز الخامس برصيد 24 نقطة وتشيلي في المركز السادس برصيد 23 نقطة وباراجواي في المركز السابع برصيد 20 نقطة والإكوادور في المركز الثامن برصيد 20 نقطة بينما فقدت كل من فنزويلا وبوليفيا أي حظوظ في الوصول إلى المونديال.

وتستقبل الأرجنتين في الجولة المقبلة يوم 5 أكتوبر نظيرتها بيرو في مباراة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين، حيث سيهدد أي تعثر للأرجنتين في تلك المباراة بغيابها عن المونديال للمرة الأولى منذ نسخة 1970 في المكسيك خاصة أنها سترحل في الجولة الأخيرة لمواجهة الإكوادور المتمكسة بأمل الوصول إلى روسيا.

وفي نفس الجولة ستواجه أوروجواي نظيرتها فنزويلا في مباراة سهلة، بينما ستشهد الجلة قمتين ستجمع الأولى بين تشيلي والإكوادور وكولومبيا وباراجواي، بينما ستشهد الجولة الأخيرة قمة البرازيل وتشيلي وكولومبيا وبيرو.

◄ تصفيات إفريقيا

تتواجد 5 مجموعات في التصفيات الإفريقية، يتأهل صاحب الصدارة منها مباشرة إلى المونديال.

وتحتل تونس صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط مقابل 7 نقاط للكونغو الديمقراطية في المركز الثاني، ويكفي تونس الفوز في الجولة المقبلة خارج أرضها أمام غينيا للوصول مباشرة إلى المونديال، بينما ستحيي هزيمة تونس من أمال الكونغو في الجولة الأخيرة عندما تستقبل غينيا.

وفي المجموعة الثانية تحتل نيجيريا المركز الثاني برصيد 10 نقاط مقابل 7 لزامبيا في المركز الثاني في الوقت الذي فقدت فيه الكاميرون والجزائر فرصة الوصول إلى المونديال، وتستقبل نيجيريا في الجولة المقبلة نظيرتها زامبيا في قمة المجموع حيث سيكون الفوز كافيًا للنسور الخضر لحجز بطاقة التأهل إلى روسيا.

ولا تزال الفرصة قائمة لجمع فرق المجموعة الثالثة والتي تحتل كوت ديفوار صدارتها برصيد 7 نقاط مقابل 6 للمغرب و5 للجابون ونقطتين لمالي.

وتستقبل مالي كوت ديفوار في الجولة المقبلة كما تستضيف المغرب الجابون، ويأمل أسود الأطلس في تحقيق الفوز في تلك المباراة مع تعثر كوت ديفوار لإنعاش حظوظهم قبل الصدام مع الأفيال في أبيدجان في الجولة الأخيرة.

وفي المجموعة الرابعة تحتل بوركينا فاسو الصدارة برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد كاب فيردي في المركز الثاني بينما تحتل السنغال المركز الثالث برصيد 5 نقاط وجنوب إفريقيا المركز الرابع برصيد نقطة وحيد مع موجود مباراة معادة لجنوب إفريقيا والسنغال بسبب أخطاء الحكم في تلك المواجهة.

وأخيرًا يحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط مقابل 7 لأوغندا و5 لغانا، وتحتاج مصر إلى تعثر أوغندا في الجولة المقبلة عندما تسقبل غانا مقابل فوز الفراعنة أمام الكونغو في برج العرب للوصول إلى المونديال للمرة الأولى منذ عام 1990.

◄ الملحق الآسيوي

تستقبل سوريا نظيرتها أستراليا في ماليزيا يوم 5 أكتوبر على أن يتواجه في الإياب يوم 10 أكتوبر، وسيواجه الفائز من تلك المواجهة صاحب المركز الرابع في أمريكا الشمالية لتحديد هوية المتأهل إلى المونديال.

وحققت سوريا مفاجأة مدوية باحتلالها المركز الثالث في مجموعتها خلف كل من إيران وكوريا الجنوبية وتمكنت من إقصاء أوزبكستان، وتأمل سوريا في تحقيق المفاجأة بالوصول إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخها.