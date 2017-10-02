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ميسي يتخطى بويول في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع برشلونة

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ميسي يتخطى بويول في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع برشلونة ميسي يتخطى بويول في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع برشلونة

التحرير

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خاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مباراته رقم 594 مع برشلونة أمس الأحد، في مواجهة لاس بالماس، بالدوري الإسباني في المباراة التي انتهت بفوز البرسا بثلاثية نظيفة.

وتخطى بالتالي ميسي قائد برشلونة السابق كارليس بويول، الذي خاض 593 مباراة مع برشلونة، ليحتل النجم الأرجنتيني المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع برشلونة عبر التاريخ.

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ولا يتفوق على ميسي سوى تشافي هيرنانديز، لاعب السد القطري حاليًا والذي خاض 767 مباراة إضافة إلى أندريس إنيستا القائد الحالي للبلوجرانا والذي شارك في 639 مباراة.

يذكر أنه من الجيل الحالي لا يتواجد سوى سيرجيو بوسكيتس في قائمة أكثر 10 لاعبين خوضًا للمباريات مع برشلونة، حيث خاض متوسط الميدان الإسباني 421 مباراة مع البرسا في جميع المسابقات.

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التحرير

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