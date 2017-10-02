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برشلونة يستعد للتقدم بشكوى ضد رابطة «الليجا»

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برشلونة يستعد للتقدم بشكوى ضد رابطة «الليجا» برشلونة يستعد للتقدم بشكوى ضد رابطة «الليجا»

التحرير

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شهدت مدينة برشلونة أعمال عنف شديدة بين الشرطة وبين المواطنين، أمس الأحد، بسبب الاستفتاء الذي أجرته المقاطعة الكتالونية حول الانفصال عن إسبانيا.

وطالب نادي برشلونة، أمس من رابطة الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراته في الدوري أمام لاس بالماس حفاظًا على سلامة الجماهير.

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ورفضت الرابطة تأجيل المباراة وأصرت على إقامتها في وقتها، ليقرر برشلونة خوض المباراة بدون جماهير في المواجهة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة.

وطالب رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الدوري الإسباني بتوضيح وجهة نظرهما إزاء ذلك التعنت، مؤكدًا على أن إدارة برشلونة ستصعد من الأمر وستتوجه بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

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التحرير

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