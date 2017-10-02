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محافظ الإسكندرية للمواطنينن: لا زيادة في أسعار أسطوانات الغاز

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محافظ الإسكندرية للمواطنينن: لا زيادة في أسعار أسطوانات الغاز محافظ الإسكندرية للمواطنينن: لا زيادة في أسعار أسطوانات الغاز

التحرير

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نفى الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية صحة زيادة أسطوانات الغاز سواء المنزلية أو التجارية، مكذبًا أي إشاعات مغرضه عن زيادة في أسعار المواد البترولية بجميع أنواعها، مؤكدًا في الوقت نفسه على إحكام الرقابة على المستودعات ومتابعة استمرار بيع أسطوانات الغاز بالسعر المحدد قانونيًا، وأنه سيتم غلق فوري لأي مستودع يخالف التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية في الحال.

وشدد المحافظ على مديرية ومباحث التموين وإدارة المتابعة بالمحافظة بتكثيف المرور على كافة المستودعات وموزعي أسطوانات البوتاجاز بنوعيها المنزلي والتجاري على مستوى أحياء المحافظة، والتأكد من مدى التزام المستودعات بالسعر القانوني، وفي حالة المخالفة يتم غلق المستودع، وتغريمه في الحال بمبالغ مالية كبيرة وتغليظ العقوبة القانونية على المخالف.

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وكلّف "سلطان" مدير مديرية التموين بالإسكندرية بتوفير سيارات محملة بأسطونات الغاز إلى الأماكن التي يتم غلق المستودعات المخالفة للأسعار إن وجدت، ووجّه المواطنين بضرورة الإبلاغ فورًا عن أي تجاوزات أو مخالفات في أسعار أسطوانات البوتاجاز بخلاف المعلن عنها، ومخاطبة مديرية التموين في حال وجود أي مستودعات مخالفة للأسعار القانونية والاتصال بأرقام الشكاوي المخصصة لذلك، موضحًا أنه تم تحديد خط ساخن  برقم : 034204672 ، وكذا الأرقام 034801506 _ 034873715 _ 034812443 - 034204669 _ 034234138 .

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التحرير

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