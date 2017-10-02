بالصور.. وزير التنمية المحلية يتفقد معرض منتجات الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، يرافقه محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، معرضًا لمنتجات المحافظة البيئية والمعبرة عن تراث الواحات والغذائية والحرفية والاختراعات والابتكارات بنادي المخترعين بقطاع التعليم بالمحافظة.

أقيم المعرض داخل الديوان العام للمحافظة لعرض أهم منتجات المحافظة من السجاد والكليم والخزف والفخار ومنتجات الخوص والخرز الأرابيسك، إضافة إلى الاختراعات والابتكارات التي نفذها المخترعون من أبناء مدارس المحافظة.

وتضمن المعرض لوحات فنية وأعمال إبداعية لكلية الفنون الجملية جامعة أسيوط، والتي شاركت في المعرض بمنتجات وأعمال فنية بإشراف الدكتورة نهى مفتي مدرس.

من جانبه قال وزير التنمية المحلية، خلال تفقده للمعرض بعد أن أبدى إعجابه باختراع تكليف من منتجات البيئة ورخام صناعي قدمه أحد الطلبة المشاركين في المعرض: "إن الوزارة ستدعم مخترعي الوادي الجديد، وستتبنى العديد من الاختراعات التي ضمها معرض المحافظة".

وكانت محافظة الوادي الجديد، استقبلت اليوم الإثنين وزير التنمية المحلية لتفقد عدة مشروعات وعقد لقاء موسع مع المجلس الاستشاري الشبابي للمحافظة والجهاز التنفيذي لعرض رؤى التنمية بالمحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة للاحتفال بالعيد القومي واستقبال عدد من الوزراء لافتتاح وتدشين وتفقد عدة مشروعات بدأت من السبت الماضي بزيارة وزير الزراعة وأمس الأحد بزيارة وزيري الآثار والشباب والرياضة.

وتحتفل محافظة الوادي الجديد، بعيدها القومي في الثالث من أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى وصول أولى قوافل التعمير من سلاح المهندسين لواحة الخارجة عام 1959 تنفيذًا لقرار الزعيم جمال عبد الناصر بإقامة وادي جديد مواز لوادي النيل.