اليوم.. انطلاق دور الانعقاد الثالث للبرلمان وسط صراع على رئاسة اللجان النوعية

كتب- أحمد علي:

ينطلق دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، تنفيذاً للقرار الجمهورى بدعوة المجلس للانعقاد.

ويبدأ المجلس بعقد أولى جلساته العامة وتسمى الجلسة الافتتاحية، يتلو خلالها رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرار الرئيس بفض دور الانعقاد الماضى.

كما يعقد المجلس، غداً الثلاثاء، ثانى جلساته العامة بدور الانعقاد الجديد، يبدأ خلالها اجراءات انتخابات اللجان النوعية، حيث تبدأ إجراءات انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، بإعلان رئيس البرلمان عن فتح باب تعديل رغبات الانضام إلى اللجان المختلفة، لتمر بعدة مراحل لتنقية قوائم اللجان قبل إن يتم إجراء الانتخابات فى الأيام التالية لذلك.

ومن المقرر أن تتولى الأمانة العامة للمجلس، تعديل قوائم اللجان بناء على الطلبات المقدمة من الأعضاء بالانضمام إلى لجان معينة و الانسحاب من أخرى، وذلك قبل أن تعلن أمانة البرلمان عن الشكل النهائى لقوائم اللجان الذى ستجرى وفقا له الانتخابات.

ومن المقرر عقب إعلان التشكيل النهائى لقوائم اللجان النوعية، والذى لا يستغرق إعداده ٤٨ ساعة، يكون على رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، دعوة اللجان لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها.

ومن المتوقع أن يدعو رئيس المجلس، بعد غد الأربعاء، عبر إحدي الجلسات العامة النواب الراغبين فى الترشح لأى منصب من مناصب هيئة مكتب اى من اللجان، وهى رئيس اللجنة، وكيل أول اللجنة، وكيل ثان اللجنة، أمين سر اللجنة، وذلك داخل مقر كل لجنة قبل أن يتم إجراء التصويت وأعمال الفرز لصناديق الانتخاب.

ويتولى رئيس المجلس، عقب انتهاء جميع اللجان من أعمال التصويت والفرز، الاعلان عن نتيجة انتخابات كل لجنة وإعلان الفائز بكل منصب بهيئة مكتبها، ليوافق البرلمان على النتيجة بشكل نهائى، مع الاحتفاظ بحق أى مرشح تقدم بتظلم بشأن إجراءات الانتخابات أو أعمال الفرز، حيث يتم دراسته من جانب هيئة مكتب المجلس واتخاذ اللاجراءات اللازمة بشأنه حال التأكد من صحته، ليتم إعادة انتخابات تلك اللجنة التى تقدم بشأنها تظلم أو طعن.