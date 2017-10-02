التعليم: الخميس المقبل إجازة رسمية بالمدارس احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر
التعليم: الخميس المقبل إجازة رسمية بالمدارس احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر
11:29 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017
كتبت- ياسمين محمد:
قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر، إجازة رسمية بالمدارس احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، بناء على قرار مجلس الوزراء.
وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بذكرى حرب 6 أكتوبر.
وجاء القرار، بأن يكون يوم الخميس 5 من أكتوبر 2017 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بدلاً من يوم الجمعة الموافق 6 من أكتوبر عام 2017 ميلادية "عيد القوات المسلحة".
يذكر أن تساؤلات وجهت للوزارة بشأن إجازة المدارس، بعد قرار مجلس الوزراء.
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