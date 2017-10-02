أجبر ابنه على اللعب للزمالك وهذا سر اختفائه.. 14 معلومة عن حسام حسني

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شهدت فترة التسعينيات مولد جيل كامل من نجوم الغناء، مثل محمد محيي، هشام عباس، مصطفى قمر، علاء عبد الخالق، وآخرين ممن استطاعوا حصد جماهيرية واسعة داخل وخارج مصر، ولكن من سمة ذلك الجيل أن عددا كبيرا من نجومه بهت بريقهم مع دخول الألفينيات، ومن ثم اختفى الكثيرون منهم، في حين أن عدّاد المشاهدات لا يزال يحسب مرات استماع ومشاهدة "كليبات" أغانيهم على موقع "يوتيوب" حتى اليوم، خاصة من جانب جيل التسعينيات الذي تربى على تلك الأغاني، ومنها أغنية شهيرة باسم "كل البنات بتحبك"، لمطرب خدمه الحظ في فترة التسعينيات، ومنحه شهرة لم تكن على البال.



"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 14 معلومة عن الموزع الموسيقي والمطرب حسام حسني.

1- اسمه بالكامل "حسـام حسن حسني أحمد حسن".

2- ولد في دولة الكويت، يوم 2 أكتوبر 1966.

3- بدأت موهبته الموسيقية في الظهور منذ الصغر من خلال الأنشطة المدرسية، حيث كان يغني ويلحن ويعزف.

4- تلقى تعليمه في الكويت حتى أتم المرحلة الثانوية، ثم جاء إلى القاهرة حيث التحق بكلية التربية الموسيقية، ليتخرج فيها بحصوله على البكالوريوس عام 1991.

5- شكل ثنائيا فنيا مع الشاعر الغنائي عنتر هلال، وقدما معا المطرب الصاعد آنذاك محمد محيي للجمهور من خلال مجموعة من الأغاني الناجحة.

6- قام بالتلحين والتوزيع الموسيقي للعديد من نجوم الغناء في العالم العربي منهم: هاني شاكر وعمرو دياب ومصطفى قمر ومحمد محي وسيمون.

احتراف الغناء لم يكن مخططا له في مسيرة الموزع الموسيقي والملحن حسامي حسني، وقد روى في برنامج "ده كلام"، على قناة "DMC" تفاصيل اتجاهه للغناء قائلا: "عملنا أغنية لولاش للمطرب محمد محيي لكن لونها لم يناسبه فقررنا أن نعرضها على فرقة الفوم إم لكننا فشلنا في الوصول للدكتور عزت أبو عوف، فسجلت الأغنية بصوتي كتسجيل مش أكتر عشان نعرضها على منتج بعدين، لكن لما المنتج سمعها بصوتي قالي أنا هاخد الأغنية دي بصوتك وعليها 7 أغان كمان"، وهكذا كانت بدايته في عالم الغناء.

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7- أكد أن سر نجاحه في فترة التسعينيات يرجع إلى لعبه في منطقة بعيدة عن باقي أبناء جيله، ولكن نجاحه لم يستمر بنفس الشكل مع دخول الألفينيات، لاختلاف الذوق والشكل، على حد قوله، أثناء استضافته في برنامج "أسرار من تحت الكوبري"، مع الإعلامي طوني خليفة.

8- خاض حسام حسني تجربة التمثيل ثلاث مرات من خلال فيلم "أيس كريم في جليم" مع عمرو دياب، والذي وضع له أيضا الموسيقى التصويرية، ثم مسرحية "ليلة الدخلة"، وأخيرا مسرحية "فيما يبدو سرقوا عبده" مع أحمد آدم.

9- في عام 2001 حصل حسام حسني على درجة الماجستير في التأليف والتوزيع الموسيقي وقيادة الأوركسترا.

10- أصدر خلال مسيرته الفنية 6 ألبومات غنائية هي: "لولاش، كل البنات، حنين وشوق، تتجوزيني، أحلى البنات، عالميات".

11- حسام حسني متزوج، و لديه بنتان وولد هم: "آية، أمنية، حسن".

12- صرح بأنه زملكاوي متعصب، لذا أجبر ابنه على اللعب بفريق نادي الزمالك رغم تشجيعه للنادي الأهلي، قائلا: "أنا ديكتاتور في الحتة دي مع احترامي للنادي الأهلي".

13- أوضح أن فترة غيابه عن الساحة الفنية ارتبطت بالأحداث السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير، خاصة وأن آخر ألبوم أصدره كان في عام 2010، وعن رأيه في الثورة قال: "أنا باعتبر نفسي ابن النظام اللي قامت عليه الثورة، لأني ظهرت في التسعينيات، والنظام وقتها وفرلي أشياء كتير، فأنا مش ضده، ولكن كان عندي تعليق على مستوى التعليم والصحة زي أي حد".

14- أكد أن نشاطه الفني قل لوجود مسؤوليات تجاه أبنائه قائلا: "أنا أب وعندي أبناء وماينفعش أفضل عايش فنان بس".