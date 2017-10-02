«الدمرداش» يظهر في جميع الحلقات لهذا السبب.. 8 معلومات عن مسلسل «الوتر»

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منذ فترة طويلة تفتقر الدراما المصرية إلى الأعمال الهادفة التي تتجنب إثارة الغرائز أو نشر البلطجة، إذ ركز المؤلفون موضوعاتهم لتناسب الفكر التجاري المربح، وبطبيعة الحال غابت الأعمال الفنية الهادفة التي انطلقت من قطاع الإنتاج التليفزيوني بمبنى "ماسبيرو"، وباتت سرابا مع ظهور الفضائيات الهادفة للربح، لكن تجربة جديدة هادفة في طريقها إلى الخروج للنور، على يد مخرج شاب يخوض غمار الإخراج التليفزيوني لأول مرة من خلال تقديمه لمسلسل "الوتر".

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 8 معلومات عن المسلسل المرتقب عرضه قريبا على إحدى القنوات الفضائية.

1- يُناقش المسلسل العديد من المشكلات الاجتماعية والأسرية في 30 حلقة منفصلة متصلة، كل حلقة تتحدث عن إحدى القضايا الاجتماعية.

2- تدور الأحداث من خلال محام وضابط وصحفي، يتعرضون كل حلقة لقضية ما وكل منهم يتناولها من زاويته ومن خلال مهنته، وفي نهاية الحلقة يقوم الإعلامي معتز الدمرداش بمناقشة القضية المثارة في الحلقة مع عدد من المتخصصين في كل المجالات.

3- المسلسل من تأليف "حسين مصطفى محرم، ومن إخراج "أشرف عبد الهادي"، وبطولة كل من: "حسن يوسف، نهال عنبر، ريم البارودي، دينا فؤاد، كمال أبو رية، طلعت زكريا، نورهان، أحمد عبد الله محمود، محمد نجاتي، بهاء ثروت، سناء شافع، محمد لطفي، محسن محيي الدين، معتز الدمرداش".

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4- من بين القضايا التي يثيرها المسلسل هي: "الثأر، سرقة الأعضاء البشرية، السوشال ميديا، المشكلات الزوجية، الإرهاب، الفساد".

5- قالت الفنانة نهال عنبر، إحدى المشاركات في المسلسل، ردا على تشابه فكرته مع برامج أخرى سابقة: "العمل يختلف تماما عن برنامج (حياتي) والذي عُرض على شاشات التليفزيون المصري في الثمانينيات من القرن الماضي، حيث نقدم للجمهور 30 فيلما سينمائيا اجتماعيا"، وذلك خلال تصريحات صحفية.

6- يُجسد الفنان طلعت زكريا دور سائق تاكسي يقوم بخطف الضحايا وتسليمهم لطبيب شهير، عضو في عصابة سرقة وتجارة الأعضاء البشرية.

7- تشارك الفنانة ريم البارودي في العمل من خلال حلقتين بعنوان "حتى يجمعهم الموت" بمشاركة الفنان محمد نجاتي، ونورهان، وأحمد صيام، واللتان تعلمت من أجلهما الملاكمة والكيك بوكسينج، حيث تدور أحداث القصة حول الخلافات الزوجية من خلال فتاة من طبقة أرستقراطية تتزوج من شاب يعاملها بشكل سيئ ويضربها، مما يسبب لها حالة نفسية سيئة وتضطر لتعلم الملاكمة للدفاع عن نفسها.

8- العمل يمزج بين دراما التشويق والأكشن والكوميديا والبرامج، لكن بشكل مبتكر وجيد، بهدف عرض المشكلة وتقديم الحلول، والمسلسل من المفترض أن يُعرض على إحدى القنوات الفضائية في ديسمبر المقبل.