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طلاب الجامعات الخاصة: بندفع فلوس على الفاضي والخدمات لا تستحق (فيديو)

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طلاب الجامعات الخاصة: بندفع فلوس على الفاضي والخدمات لا تستحق (فيديو) طلاب الجامعات الخاصة: بندفع فلوس على الفاضي والخدمات لا تستحق (فيديو)

التحرير

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استنكر طلاب الجامعات الخاصة، رسوم الدراسة، موضحين أنها زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة: "بندفع فلوس على الفاضي والجامعات الخاصة بقت جشعة وبتستغل الطلاب".

وقال طالب، في تقرير أجراه برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة ""، اليوم الإثنين: "الخدمات التي تقدمها الجامعات لا تستحق المبالغ المطلوبة، الأسعار ليست في متناول كل الطلاب". 

وذكر أخر: "الجامعات بتغلي الأسعار على الدفعات الجديدة زي القديمة، كل حاجة في الجامعة الخاصة ليها مقابل وكله بالفلوس".

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وعلى جانب أخر، أوضح طالب بكلية الطب أن 65 ألف جنيه مبلغ مناسب للالتحاق بكليته، لأنهم يستخدمون جثث وتكاليف المشرحة تكون كبيرة على الجامعة.

وتابعت أخرى: "مستوى التعليم في الجامعات الخاصة أنضف من ، بالتالي لازم أدفع، ومعاملة الدكاترة أفضل بكتير من جامعات الحكومة".

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التحرير

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