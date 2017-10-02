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وزير التنمية المحلية: تأمين كافة مدن الوادي الجديد بكاميرات مراقبة

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مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية: تأمين كافة مدن الوادي الجديد بكاميرات مراقبة

11:24 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

وزير التنمية المحلية: تأمين كافة مدن الوادي الجديد بكاميرات مراقبة

الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، إن الوزارة تعمل على تأمين كافة مدن الوادي الجديد بأنظمة مراقبة وتحكم عالمية، وجرى تنفيذ نظام مراقبة بمركز الخارجة عاصمة المحافظة من خلال تشغيل 50 كاميرا مراقبة في جميع الميادين والشوارع بتكلفة 8 ملايين جنيه.

وأضاف الشريف، في تصريح له اليوم الإثنين، على هامش زيارته لمحافظة الوادي الجديد، أن الوادي الجديد في بؤرة اهتمام خاصة في المشروعات الزراعية والطرق، إضافة إلى دعمها في خطط التنمية المحلية في موازنة كل عام بشكل أكبر.

واستقبلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين وزير التنمية المحلية لتفقد عدة مشروعات وعقد لقاء موسع مع المجلس الاستشاري الشبابي للمحافظة والجهاز التنفيذي لعرض رؤى التنمية بالمحافظة، ضمن خطة المحافظة للاحتفال بالعيد القومي واستقبال عدد من الوزراء لافتتاح وتدشين وتفقد عدة مشروعات بدأت من السبت الماضي بزيارة وزير الزراعة وأمس الأحد بزيارة وزيري الآثار والشباب والرياضة.

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