الشرطة تقتل مُنفذ حادث لاس فيجاس

القاهرة- (مصراوي):

قتلت الشرطة الأمريكية مُنفذ حادث لاس فيجاس، والذي أطلق النار في مهرجان موسيقي، ما تسبب في مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 100 اخرين.

وأفادت تقارير إعلامية، إن مُنفذ الهجوم مواطن محلي، وفتح النار أثناء المهرجان المقام قبالة فندق ماندالاي باي الذي يضم ناديا للقمار.

وتبحث شرطة لاس فيجاس عن امرأة، كانت بصحبة مُنفذ الهجوم، بحسب روايات شهود العيان.

ولم يُكشف عن دوافع مُنفذ الهجوم حتى الآن.

وكان شهود العيان قد أشاروا إلى أن مُسلحين أو ربما ثلاثة نفذوا الهجوم، بينما قالت الشرطة إن شخص واحد نفذ الهجوم.