موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، استقبال 19 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ويتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.