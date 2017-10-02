موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع
موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع
11:13 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، استقبال 19 سفينة.
وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ويتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.
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