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علقة ساخنة لشاب ارتدى "نقاب" لزيارة حبيبته في الشرقية (صور)

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مصراوي Masrawy

علقة ساخنة لشاب ارتدى "نقاب" لزيارة حبيبته في الشرقية (صور)

11:13 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

شاب ارتدى "نقاب" لزيارة حبيبته

الشرقية – فاطمة الديب:

اعتدى عدد من أهالي قرية "سوادة أبو شلبي" التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، على شاب، بالضرب المُبرح؛ لمحاولته دخول منزل أحد الأهالي مرتديًا ملابس حريمي ونقاب.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بتحفظ عدد أهالي قرية "سوادة أبو شلبي" التابعة لمركز فاقوس، على شاب يرتدي "نقاب" حريمي.

بالانتقال والفحص، تبين اعتداء الأهالي على المدعو "أحمد. ع. م" 22 عامًا، وتمزيق النقاب له؛ بعدما ضبطوه أثناء دخوله منزل أحد الأهالي.

وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب المتهم تقدم لخطبة إحدى الفتيات بالقرية منذ عام ونصف، إلا أن والد الفتاة رفضه أكثر من مرة، فيما سافر الشاب للعمل بدولة ، وحينما عاد أراد الاطمئان على الفتاة، فارتدى ملابس حريمي ونقاب، لكي يزورها في المنزل على أنه صديقة لها.

وتم ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8613 إداري فاقوس لسنة 2017.

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