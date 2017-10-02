إعفاء أبناء شهداء الجيش والشرطة من المصروفات الجامعية في بني سويف
إعفاء أبناء شهداء الجيش والشرطة من المصروفات الجامعية في بني سويف
11:10 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017
بني سويف ــ أحمد كامل:
أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق رئيس جامعة بني سويف، موافقة مجلس الجامعة برئاسته، على إعفاء أسر و أبناء الشهداء من رجال الجيش والشرطة، من دفع الرسوم الجامعية، تطبيقًا للقرار الوزاري رقم 282، تقديرًا لما بذله شهداء الوطن من دماء ذكية في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.
وأشار رئيس الجامعة، خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى أن إعفاء أسر الشهداء من دفع الرسوم الجامعية يأتي في إطار رد الجميل لشهداء الوطن.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محافظ بني سويف يستقبل وزير الأوقاف
-
5 ملايين جنيه اعتماد إضافي لرفع كفاءة المدن الجامعية ببني سويف
-
رئيس جامعة بني سويف يتفقد المستشفى الجامعي
-
جامعة بني سويف تحصد المركز الأول محليا في تصنيف "التايمز"
إعلان
إعلان