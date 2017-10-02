إعفاء أبناء شهداء الجيش والشرطة من المصروفات الجامعية في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق رئيس جامعة بني سويف، موافقة مجلس الجامعة برئاسته، على إعفاء أسر و أبناء الشهداء من رجال الجيش والشرطة، من دفع الرسوم الجامعية، تطبيقًا للقرار الوزاري رقم 282، تقديرًا لما بذله شهداء الوطن من دماء ذكية في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.

وأشار رئيس الجامعة، خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى أن إعفاء أسر الشهداء من دفع الرسوم الجامعية يأتي في إطار رد الجميل لشهداء الوطن.