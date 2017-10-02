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الصناعة والتعليم والهجرة يوقعون بروتوكول للتوعية بالهجرة الآمنة

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الصناعة والتعليم والهجرة يوقعون بروتوكول للتوعية بالهجرة الآمنة الصناعة والتعليم والهجرة يوقعون بروتوكول للتوعية بالهجرة الآمنة

التحرير

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وقع طارق قابيل وزير الصناعة، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع قومي بهدف التوعية بسبل الهجرة الآمنة وتوفير البدائل الإيجابية ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وتوفير برامج التدريب والتوظيف وريادة الأعمال بالتركيز على المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك تنفيذ برامج رعاية الموهوبين من الجنسين، وتوفير الدعم اللازم لهم بمختلف المحافظات، وربطهم بالمؤسسات العلمية والبحثية ورعاية العلماء والخبراء المصريين بالخارج لهؤلاء الموهوبين.

ويأتي البروتوكول في إطار حرص على خلق جيل من الشباب الواعي بالقضايا والمخاطر المحيطة بمصر، وعلى رأسها قضية الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير البيئة والمناخ المواتي لجذب الشباب إلى العمل الفني والمهني، لإكسابهم المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلىي والأجنبي.

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وسيتم عقد ندوات خاصة بالتوعية بسبل الهجرة الآمنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية لطلاب مدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهني بمختلف تخصصاته، وإعداد وتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل المحلي والدولي، خاصة بدول الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة، من حيث الأعداد والمهن والمهارات المطلوبة وفقا للمعايير والمؤهلات الأوروبية.

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