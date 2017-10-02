القبض على محصل فواتير مياه استولى على 21 ألف جنيه بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع البلينا لاستيلائه على مبلغ 21 ألف و967 جنيهًا و70 قرشًا من قيمة الفواتير.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة الوجه القبلي بالقبض على "عبده عبدالراضي نصر الدين" 30 عامًا، محصل وقارئ عدادات بشركة المياه والصرف الصحي "فرع البلينا" ويقيم دائرة المركز لقيامه بتحصيل قيمة استهلاك بعض العملاء بموجب فواتير شهرية صادرة من الشركة وعدم توريدها لخزينة الشركة واستيلائه عليها لنفسه، وبلغت قيمة المتحصلات 21967.70 جنيهًا.

بمواجهة المذكور اعترف بارتكاب الواقعة، قيد المحضر برقم 5969 إداري مركز البلينا لسنة 2017.