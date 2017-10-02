أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على محصل فواتير مياه استولى على 21 ألف جنيه بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على محصل فواتير مياه استولى على 21 ألف جنيه بسوهاج

10:51 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

القبض على محصل فواتير مياه استولى على 21 ألف جنيه بسوهاج

القبض على محصل فواتير مياه

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع البلينا لاستيلائه على مبلغ 21 ألف و967 جنيهًا و70 قرشًا من قيمة الفواتير.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة الوجه القبلي بالقبض على "عبده عبدالراضي نصر الدين" 30 عامًا، محصل وقارئ عدادات بشركة المياه والصرف الصحي "فرع البلينا" ويقيم دائرة المركز لقيامه بتحصيل قيمة استهلاك بعض العملاء بموجب فواتير شهرية صادرة من الشركة وعدم توريدها لخزينة الشركة واستيلائه عليها لنفسه، وبلغت قيمة المتحصلات 21967.70 جنيهًا.

بمواجهة المذكور اعترف بارتكاب الواقعة، قيد المحضر برقم 5969 إداري مركز البلينا لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل عامل في مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج

    أخبار

  • القبض على شخصين بحيازتهما 59 طربة حشيش بسوهاج

    أخبار

  • القبض على صاحب مخبز باع 91 طن دقيق في السوق السوداء بالإسكندرية

    أخبار

  • مقتل عامل في تجدد خصومة ثأرية بسوهاج

    أخبار

إعلان

e60a83c432.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا