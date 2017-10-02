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بالصور.. وزير التنمية المحلية يصل إلى الوادي الجديد لتفقد مشروعات تنموية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير التنمية المحلية يصل إلى الوادي الجديد لتفقد مشروعات تنموية

10:50 ص الإثنين 02 أكتوبر 2017

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وصل الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية،  صباح اليوم الإثنين، إلى مطار الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في مستهل زيارة لمدة يوم واحد يتفقد خلالها عدة مشروعات تنموية وخدمية، ويعقد عدة لقاءات مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أن الزيارة تتضمن عقد لقاء موسع مع أعضاء المجلس الاستشاري الشبابي بالمحافظة،  وعلى مستوى كل مركز إداري من المراكز الخمسة،  للتعرف على أفكار الشباب في تنمية الإقليم وأهم معوقات التنمية والأفكار التي يمكن طرحها للتغلب عليها.

أضاف الزملوط، أن الوزير سيلتقي مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة ورؤساء المراكز للتعرف على أهم المشروعات التي تنفذ على أرض المحافظة،  ومتطلبات دفع عجلة التنمية بها، إضافة إلى تفقد مجمع التمور بمدينة الخارجة وذلك في إطار خطة احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وتحتفل محافظة الوادي الجديد، بعيدها القومي في الثالث من أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى وصول أولى قوافل التعمير من سلاح المهندسين لواحة الخارجة عام 1959 تنفيذًا لقرار الزعيم جمال عبدالناصر بإقامة وادي جديد مواز لوادي النيل.

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