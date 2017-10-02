القاهرة - (مصراوي):

أعلنت وكالة أنباء "رويترز" في نبأ عاجل لها، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث لاس فيجاس إلى أكثر من 20 قتيلاً، و إصابة أكثر من 100 آخرين، بحسب ما نقلته عن الشرطة الأمريكية.

وتعرضت مدينة لاس فيجاس الأمريكية، صباح اليوم إلى إطلاق النار في حفل غنائي بالمدينة، ما أثار الرعب في المدينة.

وبعد انطلاق الحفل بلحظات سمع صوت إطلاق نار من سلاح رشاش فتسبب في إيقاف الحفل وهروب عدد كبير من الحاضرين وسقوط بعضهم على الأرض، وبعد لحظات تجدد إطلاق النار كما سمع في الفيديو.

وحذرت شرطة لاس فيجاس عبر تويتر من "التوجه للمنطقة في الوقت الراهن". في إشارة إلى منطقة ملهى ماندالاي باي كازينو التي شهدت الهجوم.