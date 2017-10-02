«المالية» تعتمد 12.4 مليار جنيه للبترول والتموين والثقافة

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اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الإثنين، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 12 مليار و400 مليون جنيه عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2017 لوزارة البترول، هيئة السلع التموينية، هيئة السكك الحديدية، التأمين الصحي، الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للثقافة.

وتضمنت الإتاحات 9 مليارات و800 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2017.

ويذكر أنه تم إصدار ضمانات بمبلغ 643.2 مليون دولار لشراء 2910.0 مليون طن قمح مستورد.

كما تمت إتاحة مبلغ 121.2 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهري يوليو وأغسطس 2017، كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي، كما تمت إتاحة مبلغ 7.7 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2017.

وشملت الإتاحات أيضا مبلغ 660 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، لصرف مرتبات العاملين عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2017.

وتمت إتاحة مبلغ 295.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة للدولة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2017.

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وتضمنت الإتاحات مبلغ 213.7 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهور يونيو ويوليو وأغسطس 2017، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 2.9 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الأنفاق عن أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2017.

كما شملت الإتاحات مبلغ 340 مليون جنيه للهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم وترفيق المناطق الصناعية، لتوفير الاعتمادات اللازمة لمدنية الروبيكي، بالإضافة إلى مبلغ 125 مليون جنيه مساهمة من وزارة المالية في رأسمال هيئة المواد النووية، التي تمثل نسبة 25% من باق أعمال الأسبقية الأولى لإنشاء التجمع السكني للعاملين بمحطة الضبعة النووية.

بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 241 مليون جنيه لوزارة البترول لسداد المستحق عن الأعمال المنفذة عن شهري مايو ويونيو 2017، لـ116 ألفا و483 عميلا منزليا، للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البوتاجاز، كما تم إتاحة 8.6 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاثة (شركة الكراكات المصرية، شركة الري للأشغال العامة، الشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية)، التابعة للشركة القابضة للري والصرف لشهري يوليو وأغسطس 2017.

وكذلك تم إتاحة مبلغ 250 مليون جنيه كمساهمة من وزارة المالية، لتنفيذ أعمال مشروع المتحف المصري، بالإضافة إلى مبلغ 223.6 مليون جنيه للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لسداد مستحقات شركات النظافة الدائنة للهيئة.

وتضمنت الإتاحات مبلغ 11.3مليون جنيه لسداد مستحقات الشركة المصرية، لتدوير المخلفات الصلبة "أيكارو" العامة بنطاق محافظة الدقهلية.