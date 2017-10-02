الزمالك يواجه السكة الحديد وديًا في «بترو سبورت»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اتفق الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، مع مسئولي فريق السكة الحديد، على خوض مباراة ودية يوم السبت المقبل، على ملعب «بتروسبورت»، خلال معسكر الفريق المغلق بالتجمع الخامس، استعدادًا لاستئناف الدوري ومواجهة طنطا يوم 13 من الشهر الجاري.

ويدخل الزمالك معسكر مغلق بالتجمع الخامس ابتداء من يوم الأربعاء، ولمدة 6 أيام يخوض خلاله الفريق مباراتين وديتين.

شاهد أيضا

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، خلف المصري البورسعيدي الذى يحل ثانيًا بـ9 نقاط، بينما يتصدر المقاولون العرب جدول الترتيب بـ10 نقاط.