كوبر: الإصابات أربكت حساباتنا.. والكونغو فريق محترم

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ملخص كتب- عبد الرحمن مصطفى:

قال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، إن الإصابات أربكت حساباتنا، ولكن خلال الساعات المقبلة سنحدد بدائل هؤلاء اللاعبين، خاصة وأن جميع الإصابات من العناصر الأساسية في المنتخب.

وأضاف «كوبر» خلال المؤتمر المنعقد حاليًا بمشروع الهدف: «المهم في المباراة المقبلة هو الحصول على الثلاث نقاط، مشيرًا إلى أن الكونغو فريق محترم درسناه جيدًا، ونضع كامل تركيزنا في هذه المباراة لتخطي اللقاء».

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وينطلق معسكر المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الكونغو، المقرر لها 8 أكتوبر الجاري، على ملعب «برج العرب»، لحساب منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018.