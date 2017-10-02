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كوبر: الإصابات أربكت حساباتنا.. والكونغو فريق محترم

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كوبر: الإصابات أربكت حساباتنا.. والكونغو فريق محترم كوبر: الإصابات أربكت حساباتنا.. والكونغو فريق محترم

التحرير

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ملخص

كتب- عبد الرحمن مصطفى:

قال الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني لمنتخب ، إن الإصابات أربكت حساباتنا، ولكن خلال الساعات المقبلة سنحدد بدائل هؤلاء اللاعبين، خاصة وأن جميع الإصابات من العناصر الأساسية في .

وأضاف «كوبر» خلال المؤتمر المنعقد حاليًا بمشروع الهدف: «المهم في المباراة المقبلة هو الحصول على الثلاث نقاط، مشيرًا إلى أن الكونغو فريق محترم درسناه جيدًا، ونضع كامل تركيزنا في هذه المباراة لتخطي اللقاء».

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وينطلق معسكر المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الكونغو، المقرر لها 8 أكتوبر الجاري، على ملعب «برج العرب»، لحساب منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى 2018.

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التحرير

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