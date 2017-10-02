كهربا يصل معسكر المنتخب استعدادًا لمواجهة الكونغو (صور)

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كتب- عبدالرحمن مصطفى:

وصل محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب اتحاد جدة السعودي، معسكر المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، قبل التوجه إلى الإسكندرية، للدخول في المعسكر المغلق استعدادًا لمواجهة الكونغو.

ومن المقرر أن يخضع «كهربا»، لفحص طبي، للتأكد من إصابته بالعضلة الضامة، وغيابه عن مباراة الكونغو، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

والتقط كهربا العديد من الصور التذكارية، مع منتخب الشباب مواليد 99، الذي يتواجد بمشروع الهدف، استعدادًا للمشاركة في دورة عمان الودية.

وكان المنتخب الوطني، عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

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ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.