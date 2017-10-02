«كوبر» يعلق على أخطاء مدافعي المنتخب

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ملخص كتب : عبد الرحمن مصطفى

علق الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، على الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها مدافعي المنتخب مع أنديتهم، قبل مباراة الكونغو، المقرر لها يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وقال «كوبر»، في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا، أن الأخطاء الدفاعية دائمًا ما تكون في كل مباراة، المهم أن نتداركها سريعًا لتجنبها خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف الأرجنتيني، أن «الأخطاء التي وقع فيها لاعبينا يتم معالجتها ولن تقلقه نهائيًا»، خاصة وأنه يعمل دائمًا على حلها، لاسيما وأنها ليست بالأخطاء الكارثية.