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حمادة صدقي يكشف هدفه من خوض دورة عُمان.. وسر هزيمة الأهلي أمام النجم

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حمادة صدقي يكشف هدفه من خوض دورة عُمان.. وسر هزيمة الأهلي أمام النجم حمادة صدقي يكشف هدفه من خوض دورة عُمان.. وسر هزيمة الأهلي أمام النجم

التحرير

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أكد حمادة صدقي، مدرب الوطني للشباب، أنه سيسافر إلى العاصمة العُمانية مسقط، مساء اليوم الإثنين، لخوض الدورة الودية المتفق عليها.

وقال «صدقي» في تصريحات إذاعية، اليوم، إنه خاض مباراتين في معسكر المنتخب بالقاهرة، منوهًا أن اللاعبين ظهروا بحالة بدنية وفنية جيدة، مشددًا أنه يسعى إلى زيادة خبرات ومهارات اللاعبين من خلال تلك الدورة الودية.

وأشار مدرب المنتخب الوطني للشباب إلى أن ينتظر قرعة بطولة الأمم الإفريقية، التي ستقام مطلع العام المقبل، من أجل وضع برنامج الإعداد للمنتخب مستقبلا.

وأردف المدير الفني في تصريحاته، على أن لاعبي الأهلي والزمالك في منتخب الشباب أقل من عناصر الإسماعيلي وإنبي والمقاولون العرب.

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وأكد «صدقي»، أن نتيجة مباراة الأهلي والنجم الساحلي التي أُقيمت أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا «مقبولة وليست سيئة»، وكان من الممكن تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف مدرب المنتخب الوطني للشباب، أن النجم احترم الأهلي كثيرا، والمجهود الذي بذله لاعبي الأهلي في مباراة الترجي التونسي ذهنيا وبدنيا، أثر على أداء الفريق، وغاب أكثر من لاعب عن مستواه في هذا اللقاء.

وشدد على أن الأهلي أفضل من النجم الساحلي، متمنيًا فوز "المارد الأحمر" على الفريق التونسي بالقاهرة، من أجل الوصول إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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