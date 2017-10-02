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سحر نصر تبحث مع مجلس الأعمال المصري الياباني زيادة الاستثمارات

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سحر نصر تبحث مع مجلس الأعمال المصري الياباني زيادة الاستثمارات سحر نصر تبحث مع مجلس الأعمال المصري الياباني زيادة الاستثمارات

التحرير

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قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن الهدف الرئيسي للوزارة إتاحة مناخ استثمار مناسب وجاذب للقطاع الخاص، ما يساهم في ضخ استثمارات أجنبية تتضمن أفضل تكنولوجية حديثة.

جاء ذلك خلال لقائها عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني، بحضور تاهرو كاجوا سفير اليابان بالقاهرة، وتيرويوكي إيتو رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في ، أتسوشي أكيدا رئيس مكتب وكالة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" بمصر، محمد أبو العينين نائب رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الياباني، وفضل محمد عبد الحميد سكرتير عام المجلس. 

وأضافت نصر، في بيان للوزارة، اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وتوفير البنية الأساسية للمستثمر في هذه المناطق، إضافة إلى إنشاء مناطق استثمارية جديدة تتسع لأكبر عدد من المستثمرين.

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وأشارت إلى أن تعمل على الإطار التشريعي لإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، داعية اليابانيين إلى زيادة استثماراتهم في مصر.

من جانبه، ذكر السفير الياباني أن قانون الاستثمار الجديد سيساهم في زيادة أنشطة الشركات اليابانية في مصر، لأنها أكبر سوق في الشرق الأوسط، ما يعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ودعا السفير، وزيرة الاستثمار، إلى زيارة العاصمة اليابانية طوكيو، والقيام بجولة للترويج للاستثمار في مصر.

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التحرير

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